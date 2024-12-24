شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

برج إيفل

الدمام - شريف احمد - جرى إخلاء برج إيفل مؤقتا اليوم الثلاثاء بعد حدوث ماس كهربائي في المعلم الباريسي الشهير.وفُعل جهاز إنذار ضد الحريق في الصباح بسبب ماس كهربائي في بئر للمصعد، وفقا لما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.ووقعت المشكلة بين الطابق الثاني وقمة برج إيفل، ولم يعرض الحادث الزائرين للخطر.وكان من المقرر أن يعاد فتح المعلم العالمي في وقت لاحق من اليوم، ولكن فقط حتى الطابق الثاني، حسبما أفاد صحيفة "لو باريزيان".ولا يزال من غير الواضح حتى الآن سبب الماس الكهربائي.