شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مستشفى كمال عدوان.. جرائم إسرائيلية متلاحقة ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

جرائم حرب في غزة

الدمام - شريف احمد - شهد مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة جرائم إسرائيلية متلاحقة انتهت بأوامر قوات الاحتلال بإخلائه بعد أن قطعت التيار الكهربائي عنه ووضعت ربوتات متفجرة قربه ونسفت مبان سكنية في محيطه.فيما أطلقت النار على المستشفى في بداية الفترة بين 17 - 18 ديسمبر 2024 التي شهدت كذلك استهداف مستشفى العودة.وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة على مدى الفترة المذكورة، (289)، فيما بلغ عدد الجرحى (777)، وبلغ عدد المجازر (25).ووثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، سقوط (45912) شهيدًا فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 18 ديسمبر 2024، فيما بلغ عدد الجرحى (113494).وواصلت قوات الاحتلال قصف معظم مناطق قطاع غزة، وشملت بحسب الرصد على مدى الأيام السبعة الماضية شققًا سكنية في وسط غزة ورفح، إضافة إلى أماكن في مخيم النصيرات وجباليا ودير البلح.وحاصرت مخيمًا للنازحين في النصيرات، وأصدرت أوامر بإخلاء أربع مناطق في البريج، كما أمرت سكان حي الشجاعية بالانتقال إلى مناطق قريبة من مدينة غزة.وفي توثيق للاعترافات الإسرائيلية، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات لجنود الاحتلال اقترفوا جرائم حرب في غزة، من خلال قتلهم للمدنيين، كما أقر الإعلام العبري بأن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 70% من مباني مخيم جباليا.وأكدت اليونيسيف أن معظم مناطق شمال قطاع غزة تعاني من ندرة الطعام بسبب الإغلاق الإسرائيلي التام على مدى 78 يومًا، وأكدت أن 14500 طفل قضوا بنيران قوات الاحتلال على مدى الـ14 شهرًا الماضية.فيما سجل الأسبوع الماضي وفاة طفلة في المواصي جراء البرد القارس، وحذرت اليونيسيف من الآثار التي تخلفها الظروف الكارثية للبرد والجوع والمرض على أطفال غزة.