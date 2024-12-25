هيئة البث الإسرائيلية: الجيش بدأ بلورة خطط لشن هجوم رابع على اليمن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المستوى السياسي في اسرائيل يدرس شن هجوم رابع على أهداف للحوثيين في اليمن"، مشيرة الى ان "الجيش بدأ بلورة خطط لشن الهجوم".

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