شكرا لقرائتكم تقديم مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كانت آخر مرة كانت فيها مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير على البطاقات عندما سافر إيفرتون إلى شمال لندن في أغسطس 2024، في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.

وفاز توتنهام بشكل قاطع بأربعة أهداف مقابل لا شيء وسيشير الكثيرون إلى مديرهم أنجي بوستيكوجلو قائلاً في بداية الموسم إنه سيفوز للنادي اللندني الشمالي بكأس في نهاية الموسم لأنه “يفوز عادةً بالأشياء” في عامه الثاني.

الآن، يبدو هذا التعليق ليس فقط غير مستحسن، ولكنه سخيف لأن توتنهام لا يبدو قريبًا من الفوز بأي من المسابقات التي لا يزال يشارك فيها. ما فعلوه – وما زالوا يفعلون – هو ترفيهنا بمباريات لن تُنسى بسهولة على عجل.

إحدى هذه المباريات هي فوزهم الساحق 4-0 على حامل اللقب مانشستر سيتي في الاتحاد في نوفمبر 2024، والذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين، بما في ذلك مشجعيهم. في نفس السياق، هم أحد الانتصارات القليلة التي حققها فريق إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا في موسم 2024/25 حيث خسروا 2-1 على أرضهم أمام تراكتور بويز قبل أن يسحقوا مانشستر سيتي.

من ناحية أخرى، يكافح إيفرتون للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن لديهم شيئًا خاصًا لجماهيرهم من 2025/26. لقد كانوا يرقصون بالخطر خلال الموسمين الماضيين وكان الجميع يعتقدون أنهم لن يهربوا من الهبوط في موسم 2024/25. بحلول بداية شهر أكتوبر، بدت هذه التوقعات وكأنها ستتحقق ولكن الآن، لا أحد يستطيع تخمين ما سيحدث لأحد أشهر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا أيضًا مسلٍ للغاية، مما يعني أن المواجهة القادمة بين هذين الناديين هي شيء نتطلع إليه.

لم يكن كلا الفريقين متكافئين في بداية الموسم ولكن يبدو الأمر الآن كذلك. في حين أن إيفرتون أكثر عرضة للتعادل، فإن توتنهام أكثر عرضة للخسارة.

على الطريق، يتمتع النادي اللندني بسجل ضعيف يلعب في أيدي إيفرتون. لقد ضمن فريق إيفرتون جميع نقاطه الإيجابية في جوديسون بارك هذا الموسم وقد تكون هذه فرصة أخرى لهم لتأمين المزيد مع عملهم نحو استمرار مشاركتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.

ويتعين على أنجي بوستيكوجلو أن يفعل نفس الشيء الذي فعله لتأمين الفوز الشهير 4-0 ضد إيفرتون في أغسطس في هذه المباراة. سيتعين على جوردان بيكفورد أن يكون موثوقًا به كما كان في تلك المباراة التي منعت النتيجة من أن تكون 7-0 أو 8-0 محرجة، وسيتعين على هجوم إيفرتون أن يكون على المستوى المطلوب لضمان حصول إيفرتون على نتيجة إيجابية في اليوم.

بينما يستعد كلا المدربين لبعضهما البعض، إليك معلومات تذكرة المباراة التي تحتاجها لتأمين مقعدك في المباراة. تابع القراءة لمعرفة أخبار الفريق والتشكيلة المتوقعة وتوقعات النتيجة بينما تستعد لمواجهة مثيرة.

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تذاكر المباراة

كل مباراة على أرضه في موسم كرة القدم الأوروبية 2024/25 هي مباراة خاصة لمشجعي إيفرتون لأنها تقربهم من نهاية وقتهم في جوديسون بارك.

من موسم 2025/26، سيلعب إيفرتون جميع مبارياته في ملعب إيفرتون، الذي قيد الإنشاء حاليًا في موقع Bramley-Moore Dock في فوكسهول، ليفربول، إنجلترا.

هذا هو السبب في بيع جميع تذاكر كل مباراة على أرضه يلعبها إيفرتون هذا الموسم، حيث أن سعة جوديسون بارك التي تبلغ 39414 مقعدًا بالكاد تكفي لاحتواء دعم إيفرتون من جميع أنحاء العالم حيث يأتون لمشاهدة فريقهم المفضل أسبوعًا بعد أسبوع على مدار الأسابيع الأربعينية في موسم 2024/25.

هذا يعني أن تذاكر مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير ستباع قبل نهاية اليوم الذي يتم إصدارها فيه.

يتعين على المشجعين الذين يرغبون في الحصول على تذاكر لمباريات إيفرتون أو توتنهام هوتسبير زيارة القنوات الرسمية لكلا الناديين في أقرب وقت ممكن للدخول في تصويت التذاكر.

تعد مواقع إعادة بيع التذاكر الخيار الأفضل التالي حيث تفشل في التغلب على الموعد النهائي. حتى هذه المنصات ستكون مشغولة في أيام مباريات إيفرتون، بسبب خصوصية موسم 2024/25.

تنطلق مباراة الجولة 22 هذه في الساعة 3 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة يوم 19 يناير 2025.

أخبار الفريقين

لا تزال فترة الانتقالات في يناير مستمرة وكلا الفريقين مشغولان بالتسوق لتعزيزات النصف الثاني من موسم 2024/25.

يمكن أن يراقب هؤلاء التعزيزات من على الهامش لمعرفة ما يدور في أذهان زملائهم الجدد، مما يعني أن شون ديتش وأنجي بوستيكوجلو سيعملان مع الفريق الذي دخلا معه الموسم.

لحسن الحظ بالنسبة لكلا المديرين، لا توجد مشاكل إصابة خطيرة للتعامل معها. كان المضيف، إيفرتون، يعتني بعناية بيوسف شرميتي وأرماندو بروجا وسيموس كولمان لاستعادة صحتهم. يجب أن يكون الثلاثة جاهزين لمباراة توتنهام، حيث كانوا يبنون لياقة المباريات مع فريق إيفرتون تحت 21 عامًا.

من ناحية أخرى، سيكون لدى الزوار المزيد من القلق حيث لا يزال جزء كبير من فريقهم يعمل على حل مشاكل اللياقة البدنية. تم إبعاد ريتشارليسون وحارس المرمى جوجليلمو فيكاريو والمدافع كريستيان روميرو – نصف ثنائي قلب الدفاع الأساسي لتوتنهام – جميعًا إلى خطوط التماس في نوفمبر 2024 بسبب إصابات مختلفة – خضع فيكاريو لعملية جراحية لإصابة في الكاحل – لكنهم عادوا ويتدربون مع الفريق.

في أكتوبر، قبل شهر واحد فقط من إصابة هؤلاء الثلاثة، عانى كل من ميكي فان دي فين – النصف الآخر من ثنائي قلب الدفاع الأساسي لتوتنهام – وويلسون أودوبيرت من إصابات في أوتار الركبة.

لقد عادوا جميعًا ويتدربون مع الفريق، لكن بوستيكوجلو قد لا يكون لديهم 100 بالمائة من أجل الرحلة إلى إيفرتون. ومع ذلك، نتوقع أن يبدأ معظم الأسماء في هذه القائمة – وخاصة فان دي فين وروميرو – ضد إيفرتون.

التشكيلات

إليك توقعاتنا للتشكيلة الأساسية لكلا الفريقين.

إيفرتون: بيكفورد؛ جارنر، برانثويت، كين، يونج؛ دوكوري، مانجالا؛ هاريسون، ماكنيل، ندياي؛ كالفيرت-لوين.

توتنهام هوتسبير: فيكاريو؛ أودوجي، فان دي فين، روميرو، بورو؛ ماديسون، بيسوما، كولوسيفسكي؛ سون، سولانكي، جونسون.

التوقعات

ستكون مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير مباراة مثيرة لجميع فئات المشجعين بسبب حقيقة واحدة: توتنهام هوتسبير هو فريق متقلب وممتع للغاية.

فريق شمال لندن هو النوع الذي يقدم أداءً رائعًا ضد الفرق الكبيرة ثم ينهار أمام الفرق الأصغر أو المتوسطة.

على الرغم من أن إيفرتون هو ملك الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ليس فائزًا بالمعنى الحقيقي للكلمة ويجب أن ينزل إلى فئة “الفريق الأصغر أو المتوسط”.

هذه هي أنواع المباريات التي يميل توتنهام إلى لعب مباريات مسلية ضدها وقد يخسرها، لذلك سيرغب العديد من المشجعين في مشاهدة هذا بسبب عامل الإثارة. نتوقع مباراة متقاربة ستنتهي بالتعادل.

إيفرتون 1 – 1 توتنهام هوتسبير