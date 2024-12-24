الامارات | جاكبو يأمل في استمرار محمد صلاح مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2024

أبدى كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول، تفاؤله بأن يمدد زميله النجم الدولي المصري محمد صلاح وجوده في ملعب (آنفيلد).

وينتهي عقد صلاح (32 عاماً) في نهاية الموسم الحالي، لكنه لم يتفق مع إدارة ليفربول على إبرام عقد جديد بعد.

ويقدم صلاح أداء مذهلا خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما أحرز قائد منتخب مصر هدفين في مرمى توتنهام هوتسبير خلال فوز ليفربول الكاسح 6 - 3 أول أمس الأحد في مباراة الفريق الأخيرة بالمسابقة العريقة، ليتقدم للمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأحمر، عقب تسجيله 229 هدفا بمختلف المسابقات، متفوقا على اللاعب الراحل بيلي ليدل.

وصرح جاكبو للموقع الألكتروني الرسمي لليفربول "إنه أمر خاص جدًا ما نشهده جميعا".

أوضح جاكبو "عدد الأهداف التي يسجلها وكذلك التمريرات الحاسمة التي يقدمها أيضا، والطريقة التي يلعب بها، وكيف يضع لاعبين آخرين في خط الهجوم أو خط الوسط مثلي في وضع يسمح لهم بالتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين، كل هذا صلاح يقدمه على أعلى مستوى".

أضاف النجم الهولندي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "آمل أن يستمر صلاح معنا لفترة طويلة. نحن محظوظون للغاية بوجوده معنا ونفخر بقدرتنا على أن نكون زملاءه في الفريق ونحاول أن نجعله أفضل. وهو يحاول أن يجعلنا أفضل أيضا".