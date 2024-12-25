رئيس بلدية خاركيف: هجوم روسي كبير بالصواريخ البالستية استهدف المدينة

أعلن رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف، عن هجوم روسي كبير بالصواريخ البالستية استهدف المدينة. واكد تيريخوف في بيان ان "خاركيف تتعرض لهجوم صاروخي كبير. سُمع دوي سلسلة انفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ بالستية متجهة نحوها".

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