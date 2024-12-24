شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. لهذه الأسباب لا يجب إعطاء طفلك دواء كحة دون طبيب والان مع تفاصيل الخبر

دواء الكحة من أكثر الأدوية الشهيرة التي يتناولها الجميع، والسعال هو استجابة طبيعية لجسمك عندما يكون هناك شيء يهيج مجرى الهواء أو الحلق والسعال الناتج عن نزلات البرد أو الأنفلونزا يختفي غالبًا من تلقاء نفسه دون أي علاج، ولكن يمكن أن يكون السعال مزعجًا أحياناً، لذا قد تضطر لاستخدام دواء الكحة، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر تناول جرعة زائدة من دواء الكحة.

وبحسب موقع webmd فإن لا يُنصح باستخدام أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة ومهددة للحياة بالنسبة للأطفال دون سن 4 سنوات.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، يجب إعطاء أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية فقط إذا أوصى بها طبيب الطفل.

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، فإن أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية آمنة للاستخدام، ولكن من المهم اتباع تعليمات الجرعة بعناية.

للتأكد من إعطاء الجرعة الصحيحة لطفلك، استخدم الحقنة أو الكوب الذي يأتي مع الدواء، وليس ملعقة قياس أو أداة أخرى من مطبخك.

يمكن أن تكون أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية ضارة إذا تناول الأطفال أكثر من الجرعة الموصى بها.

يمكن أن تحدث جرعة زائدة أيضًا إذا تناول الطفل دواءين لا تستلزم وصفة طبية، مثل دواء لتسكين الآلام وآخر للسعال، يحتويان على نفس المكونات النشطة.

لا ينبغي للأطفال تناول الأدوية المخصصة للبالغين لأن هذه الأدوية قد تسبب جرعة زائدة.

الخيارات الأخرى التي قد تساعد في علاج أعراض السعال لدى طفلك تشمل العسل للأطفال بعمر سنة أو أكثر ومسحوق المنثول للأطفال بعمر سنتين أو أكثر.

الآثار الجانبية لأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية

لا تسبب أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية عادةً آثارًا جانبية لدى البالغين الأصحاء ولكن إليك بعض الآثار الجانبية المحتملة تشمل الآثار الجانبية:

الصداع

الغثيان

القيء

الدوخة

النعاس

العصبية

الغثيان

القيء

الطفح الجلدي