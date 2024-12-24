شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة "لتنمو".. زراعة 2000 شتلة في محمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعاليةً بيئية لزراعة 2000 شتلة في المحمية، وذلك ضمن مبادرة "لتنمو".وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح العمل التطوعي وتحفيز أفراد المجتمع على الإسهام بفعالية في حماية البيئة، إذ شارك في الفعالية نحو 120 متطوعًا ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع.وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وفق أفضل الممارسات العالمية.كما تهدف الفعالية إلى تحفيز المتطوعين والمتطوعات، ورفع حس المسؤولية لديهم تجاه بيئة المحمية وتنميتها. وشملت الفعالية زراعة أنواع مختارة من النباتات المحلية، بما في ذلك "السدر" و"الطلح"، والتي تتميز بقدرتها على التكيف مع البيئة المحلية ودورها الحيوي في تعزيز التنوع البيئي في المنطقة.وتسهم مثل هذه المبادرات في دعم المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030، ومبادرة "السعودية الخضراء" إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.