الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع الفريق الخليجي الأردني بمجال الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الشباب، الذي انعقد اليوم في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة الرياضة والشباب في قطر، العديد من الموضوعات، ومن أبرزها تعزيز مكتسبات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في المجال الشبابي بعد مرور عقد على إنشاء الفريق.

وقال السيد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إن المشاركة في الاجتماع تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل الشبابي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا حرص المؤسسة على الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وتطوير برامج ومبادرات مبتكرة تخدم تطلعات الشباب، وتُمكّنهم من قيادة مستقبل المنطقة.

وأكد أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق المستمر بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرسم مسارات مستقبلية للعمل ضمن منظومة متماسكة تسهم في منح الشباب آفاقاً جديدة ليكون لهم دور محوري في بناء مستقبل أوطاننا وازدهارها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحوار الإستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذاً لقرارات المجلس المتضمنة التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الجانبين، وتنفيذ خطة العمل المشترك في جميع المجالات ومنها مجال العمل الشبابي.

وعقد الاجتماع برئاسة ناصر أحمد الشيخ، مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف في دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، ومن الجانب الأردني الدكتور حسين سالم الجبور، الأمين العام لوزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة.