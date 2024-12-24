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شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات طبية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر 2024م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4.000 حالة وإجراء 423 عملية جراحية متخصصة في العيون، وتوزيع 1.000 نظارة طبية.
وفي اليمن، اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 ديسمبر 2024م، بمشاركة 9 متطوعين من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وكشف الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 53 حالة، وإجراء 109 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
كما اختتم مركز الملك سلمان, المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 36 طفلًا، وإجراء 54 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 80 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
كما اختتم المركز أمس, المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في نواكشوط، الذي نُفذ خلال الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر 2024م، بمشاركة 28 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي 40 عملية قلب مفتوح، و28 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
وقدم الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 64 خدمة استفاد منها 32 فردًا توزعت على تركيب الأطراف الصناعية والتأهيل، حيث بلغت نسبة الذكور60 % ونسبة الإناث 40% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين ممن فقدوا أطرافهم حول العالم.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4.000 حالة وإجراء 423 عملية جراحية متخصصة في العيون، وتوزيع 1.000 نظارة طبية.
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وكشف الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 53 حالة، وإجراء 109 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
الجراحة العامة للأطفالفي نفس السياق، كشف الفريق الطبي التابع للمركز خلال الفترة 14 - 21 ديسمبر 2024م، بالكشف على 96 مريضًا وإجراء 74 عملية جراحية ضمن المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
كما اختتم مركز الملك سلمان, المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 36 طفلًا، وإجراء 54 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.
جراحة القلب والقسطرةوفي موريتانيا اختتم المركز أمس, المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي نُفذ خلال الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 80 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
كما اختتم المركز أمس, المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في نواكشوط، الذي نُفذ خلال الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر 2024م، بمشاركة 28 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي 40 عملية قلب مفتوح، و28 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
تركيب الأطراف الصناعيةمن ناحية أخرى، اختتم مركز الملك سلمان المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، الذي نُفذ خلال الفترة من 8 وحتى 15 ديسمبر 2024م.
وقدم الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 64 خدمة استفاد منها 32 فردًا توزعت على تركيب الأطراف الصناعية والتأهيل، حيث بلغت نسبة الذكور60 % ونسبة الإناث 40% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين ممن فقدوا أطرافهم حول العالم.