شكرا لقرائتكم خبر عن ما تنساش دواك.. أشياء يجب الحرص عليها من مريض السكر في رحلة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور رائف ملاك، استشاري الغدد الصماء والسكر في كلية طب عين شمس، أنه يجب على مريض السكر قبل ذهابه للعمرة تنظيم نسبته في الدم، ونسبة ارتفاع ضغط الدم إذا كان يعاني منه، فهذا يقلل فرص تعرضه لأي مضاعفات، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالعديد من الأمور المرتبطة بالمرض للوقاية من المضاعفات خلال رحلته.

مريض شنطة الثلاجة لحماية الأنسولين

وأضاف أنه يجب عليه شراء حقيبة ثلج "شنطة ثلاجة" لوضع حقن الأنسولين داخلها لحمايتها من التلف، وخذ كمية زائدة عن احتياجه لتجنب التعرض لأي مشكلة، لافتًا إلى أن مصاحبته لجهاز قياس نسبة السكر من الأساسيات التي يجب أخذها في العمرة لقياسه والاطمئنان على نسبته خلال الرحلة تجنبًا لارتفاع أو انخفاض نسبة السكر بالدم.

مريض السكر أخذ العلاجات الأخري في العمر

وأشار إلى أنه في حالة معاناة مريض السكر من أي مرض مزمن آخر يجب أخذ العلاجات الخاصة به كارتفاع ضغط الدم، أو وجود مشكلة في القلب، أو الكلي أو ما شابه ذلك.

وأوضح استشاري الغدد الصماء والسكر، ضرورة قيام مريض السكر بارتداء الكمامات الطبية منذ الدخول للمطار، وعند التعرض لأي ازدحام تجنبًا للتعرض للإصابة بالأمراض التنفسية أو العدوي الفيروسية أو البكتيريا، فهو ضعيف المناعة ويجب تقويتها عن طريق الحماية.

مريض المعقم والكمامة في جيبك بالعمرة

ومن الضروري أيضًا على مريض السكر استخدام معقم اليدين، ويكون كحول طبي، فعند لمسه لأي سطح علي الفور لتعقيم اليدين ومنع انتقال العدوي والفيروسات.

كما يجب علي مريض السكر خلال ذهابة لتأدية العمرة، أخذ بعض العلاجات غير المرتبطة بمرض السكر، ومنها:

- علاجات مضادة للإسهال.

- خافض حرارة.

- مضاد حيوي في حالة التعرض لارتفاع الحرارة وإصابته بالكحة.

وأكد ضرورة إهتمام مريض السكر بالسوائل وخاصة الماء خلال العمر، للحماية من التعرض للجفاف الذي يتسبب في حدوث اضطرابات في نسبة السكر بالدم.

مريض السكر من كبار السن في العمر

وإذا كان مريض السكر من كبار السن عليه طلب مساعد لمساعدته في السعي والطواف خلال تأديته لمناسك العمرة، فهذا يحميه من التعرض للمضاعفات، وأيضًا عليه التعرف علي رقم الطوارئ الخاص بالمكان المتواجد فيه لطلب المساعدة في حالة شعوره بأي عرض خطير.