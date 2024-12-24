شكرا لقرائتكم خبر عن سألت نفسك مرة عن أهمية الحواجب والرموش.. اعرف إزاى بيحموا عينيك والان مع تفاصيل الخبر

هل سألت نفسك يومًا ما فائدة الحواجب والرموش؟!، هل هي مجرد مظهر وإطار للعين أم أن لها فوائد وحماية حقيقية للعينين؟ وأجاب تقرير نشر في موقع georgiayeassociates أن الحواجب والرموش تساعد بالفعل على التعبير عن مشاعرنا وتنقل وتعبر عن تفاعلاتنا تجاه الأشخاص والمواقف، ولكن هل هناك فائدة طبية وحقيقية منها؟

فوائد الحواجب

شعيرات الحواجب الدقيقة المنحنية فوق أعيننا لها فوائد عظيمة، منها أنها تعمل على التخلص من الرطوبة غير المرغوب فيها والتي إذا وصلت إلى العين أضرت بها كثيرًا، تحميها من العرق والمطر وكل الشوائب التي يمكن أن تصل للعين، تقف أمامها الحواجب كحائط صد، بل إنها تمتص الرطوبة ذاتها كما تعمل على حجب الضوء وتصفية الأوساخ والغبار من الوصول للعينين وعدم السقوط فيها، فضلاً عن أن الحواجب هي أداه التواصل البشري المهمة من خلال التعبيرات لتعبر عن السعادة والغضب والفرح.

فوائد الرموش

أما عن الرموش فهي الشعيرات الأكثر التي تتناثر على جفن العين تنمو حول حافته، وتعمل كمصيدة حقيقية للغبار والأتربة فهي الحامي للعينين من كل الذرات الصغيرة، تحمي أيضًا العينين من الحطام والشوائب البسيطة التي لا ترى بالعين، تلك الشوائب والحيطان إذا وصل إلى العينين إعاقة الرؤية وسبب العدوى وسبب الحساسية والتورم والاحمرار والالتهابات والشوائب الكثيرة داخل العينين ما يصعب حالة البصر والرؤية بشكل عام، ويعتبر البعض الرموز هي أجهزة استشعار حقيقية للأشياء التي يمكن أن تقترب من العين دون إرادة منا مثل الحشرات وغيرها فترمش العين رمشة وقائية بشكل انعكاسي حقيقي يخلصك من هجوم مثل هذه الحشرات أو الأتربة أو غيرها.

لا تقف فوائد الرموش عند هذا الحد بل إنها تعمل على تبخير الدموع بنسبة تصل الحد الـ50% ما يجعل العينين بشكل عام في حالة نظافة تامة على الدوام.

الآن أنتى على وعى بأهمية هذه الشعيرات الجميلة، التى تحمى عينيك وتحافظ على سلامتها، فحاول الاعتناء بنظافتها وعدم الاستعانة بمستحضرات طبية أو تجميلية غير صحية.