هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع: إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا

لفتت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر مطلعة، الى انه من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدده الرئيس الاميركي دونالد ترامب للتوصل لصفقة بشأن الاسرى في قطاع غزة.

وذكرت هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، بان المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت وسد الفجوات رهن بقرارات القيادة السياسية.

وشدد الصحيفة العبرية على ان إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا.