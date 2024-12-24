شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3745 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الثلاثاء، 4280 جنيها للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الثلاثاء، 3923.25 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الثلاثاء، 3745 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الثلاثاء، 3210 جنيهات للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الثلاثاء، 2496.75 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الثلاثاء، إلى: 2140 جنيها للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29960 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.