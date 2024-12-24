الموافقات تتصدر الشكاوى البيئية

سجلت الشكاوى البيئية خلال الربع الثاني من العام الحالي 700 شكوى بيئية، حيث استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لاتخاذ إجراءات تحسينية لمعالجتها، في وقت بلغ فيه إغلاق الشكاوى 100%، وإجمالي المكالمات 67.035 ألف مكالمة، وإجمالي التذاكر المفتوحة والمغلقة 12.040 ألف تذكرة، وطلبات الخدمة الذاتية 4720 طلبا.

أنواع الشكاوى

تمثلت أنواع شكاوى صوت المستفيد في 4 شكاوى، التي تصدرتها التأخر في إصدار الموافقات لعدم مراجعة المستفيد العيادة، وذلك لإصدار الشهادة الصحية البيطرية، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 440 شكوى بـ63%، وحل لا يوجد توضيح بأن خدمات أصيل متاحة فقط لمن هم أكبر من سن 17 سنة ثانيا، بإجمالي 150 شكوى بـ21%، وعدم تمكين المستفيد من حذف الطلبات التي تكون حالتها مسودة الخاصة بخدمات أصيل ثالثا، بإجمالي 60 شكوى بـ9%، وعدم ظهور الشروط والأحكام في خدمات رخص الآبار للاطلاع عليها والموافقة عليها رابعا، بإجمالي 50 شكوى بـ7%.

قرارات تحسينية

سارعت وزارة البيئة والمياه والزراعة لاتخاذ إجراءات تحسينية لخدمة العملاء، وأغلقت الشكاوى بـ100% بعد معالجتها، حيث اشتملت القرارات على تعديل الخطوات في بطاقة الخدمة بإضافة خطوة مراجعة العيادة بعد إرسال الطلب وتوضيحها للمستفيد، وتعديل وإضافة شرط العمر على الشروط المذكورة في بطاقة الخدمة، وإضافة خيار إلغاء الطلبات التي حالتها مسودة، وتحديث الخدمة وإضافة الشروط والأحكام، لتمكين المستفيد من الاطلاع والموافقة عليها في صفحة الطلب.

شكاوى وطلبات

700 شكوى بيئية في 3 أشهر

%100 إغلاق الشكاوى

67 ألف مكالمة واردة

4 أنواع للشكاوى المقدمة

4720 طلبات الخدمة الذاتية

12 ألف تذاكر مفتوحة ومغلقة

4 قرارات تحسينية متخذة

أبرز الشكاوى

التأخر في إصدار الموافقات لإصدار الشهادة الصحية البيطرية: 63%

عدم توضيح العمر لخدمات أصيل المتاحة: 21%

عدم تمكن المستفيد من حذف الطلبات المسودة: 9%

عدم ظهور الشروط والأحكام في خدمات رخص الآبار: 7%

القرارات التحسينية

إضافة خطوة مراجعة العيادة

تعديل وإضافة شرط العمر

إضافة خيار إلغاء الطلبات

إضافة الشروط والأحكام لخدمة رخص الآبار للاطلاع والموافقة عليها