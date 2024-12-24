توقعات بسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية مع سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب مع حركة السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 20:28، والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:55 .

أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 05:06، والجزر الأول عند الساعة 12:14.