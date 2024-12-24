تأهيل وترميم 83 مدرسة بمحايل

تسلمت شركة تطوير التعليم ملف أكثر من 83 مدرسة «بنين وبنات» تابعة لإدارة تعليم محايل عسير بهدف تأهيل 27 مدرسة وترميم 56 «بنين وبنات» وكذلك تأهيل مبنى إدارة التعليم.

الثانوية الأولى

شملت عمليات التأهيل مبنى مدرسة الثانوية الأولى للبنات بالمجاردة، التي تُعد أقدم مبنى مدرسة حكومية بالمحافظة، وأنشأت منذ أكثر من 4 عقود، وفي الأعوام الأخيرة ظهرت مشاكل في المبنى كونه قديماً وخصوصاً في الكهرباء. وتم إخلاؤه عام 1438 لخطورته.

وشهد المبنى عدة أحداث أبرزها عام 1433 حين اندلع حريق بالمدرسة وتم إخلاء 250 طالبة، وفي عام 1435 صدر قرار بإعادة تأهيل المبنى وتطويره، وفي 1436 تم افتتاحه بعد انتهاء أعمال التأهيل والتطوير. ثم جاء قرار مدير تعليم محايل قبل 8 أعوام بإخلاء المدرسة بناء على خطاب مدير مكتب التعليم بالمجاردة في شأن الوضع القائم للمبنى، وخطورته على منسوبات المدرسة.

قرار إخلاء

في حين لا يزال مجمع حيد عبس التعليمي للبنات بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة مغلقاً منذ أكثر من 7 أعوام بعد إخلائه، رغم حداثة إنشائه، حيث لم يمضِ على استلامه سوى 5 سنوات، ويضم المجمع 3 مراحل تعليمية، يدرس بها أكثر من 200 طالبة، وصدر قرار إخلاء المبنى بسبب وجود تشققات 45 درجة في المبنى والتي توحي بالخطر هندسياً على مستخدمي المبنى.

من جانبهم طالب الأهالي بأن تكون أولوية أعمال شركة تطوير لتأهيل وترميم المباني لتلك المدارس الحكومية المخلاة، فيما قال مدير تعليم محايل علي أحمد آل معنتر أن هذه المباني تم رفعها بطلب التأهيل والترميم وتحسين البيئة المدرسية، وتعمل شركة تطوير عليها.