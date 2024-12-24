أردوغان يلتقي جنبلاط في أنقرة

التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة. وتأتي زيارة جنبلاط إلى تركيا بعد زيارته إلى سوريا ولقاء زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

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