دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2025، من خلال الاستمرار في تطبيق آلية تأمين الاحتفالات التي أثبتت نجاحها في تأمين الاحتفالات لعام 2024، والمتمثلة في تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين وتوفير خدمات نوعية للجمهور بالتعاون مع الشركاء.

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي أن 36 موقعاً في دبي ستشهد عروضاً للألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة والقرية العالمية، ومنتج باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة اكسبو، وبرواز دبي، وحي دبي للتصميم وغيرها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص وتوزيع 8 آلاف و530 شرطياً و1145 دورية، تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحرياً تابعاً لشرطة دبي والشركاء، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مواقع مخصصة لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية، لتأمين فعاليات احتفالات العام الجديد في مناطق إمارة دبي، من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف، واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعادل المرزوقي، المدير التنفيذي في بلدية دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

