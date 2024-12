سيلينا غوميز تتباهى بخاتم خطوبتها .. سعره باهظ جداً

ميرنا وليد - بيروت - تتباهى النجمة العالمية سيلينا غوميز بفخر بوضعها كخطيبة حيث أظهرت خاتم خطوبتها الضخم.



اتجهت المغنية البالغة من العمر 32 عاماً إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لمشاركة مقطع فيديو لنفسها وهي تضع مكياج علامتها التجارية، وتُظهر بعناية كل خطوة للمعجبين.

ظهرت نجمة Only Murders In The Building وهي تجلس بشكل غير رسمي على أرضية غرفة نومها بينما كانت تمزج كريم الأساس والكونتور على وجهها، بالإضافة إلى وضع الماسكارا والبرونزر وأحمر الخدود لرفع مستوى بشرتها المتوهجة، لكن خاتم خطوبتها الماسي المقطوع على شكل ماركيز بقيمة مليون دولار والذي قدمه لها زوجها المستقبلي بيني بلانكو هو الذي سرق العرض.