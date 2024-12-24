ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في السراي الحكومي

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اجتماعا يضم قائد الجيش العماد جوزاف واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب، وضمت رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

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