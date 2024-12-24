"لجنة المتابعة بالبقاع الشمالي" ناشدت ميقاتي رفع المعاناة عن المنطقة: إهمال وانعدام للأمن

ناشدت "لجنة المتابعة المفتوحة في البقاع الشمالي"، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "رفع المعاناة عن منطقتنا التي تعاني منذ زمن من الإهمال وسيطرة المحسوبيّات ومن انعدام الأمن، وهي في الأساس في دائرة الحرمان".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "إلى جانب كل تلك المشاكل، أُضيفت مشكلة وصول مئة ألف نازح من اخواننا السّوريّين خلال أسبوع واحد إلى منطقة الهرمل، واللّافت أنّ حكومتكم لا تهتمّ بالأمر، ولا تُفعّل اتصالاتها بالمؤسّسات الدّوليّة المعنيّة، علمًا أنّه رغم الواقع الجديد المكتظ بدأت تتظهّر معاناة انتشار الأمراض".

وشدّدت اللّجنة على "أنّنا نناشدكم اليوم، على أمل التماس معاناة شريحة من المواطنيين لا تتجزّأ عن هذا الوطن، وإيجاد حلّ سريع لما لكم من صلاحيّات نأمل أن تترجمونها عمليًّا وفعليًّا. فإنّ ما تتحمّله منطقتنا من استهتار ودفع أثمان نتيجة غياب الدّولة سياسيًّا وأمنيًّا وخدماتيًّا، نعتبره استهتارًا بكرامتنا المقدّسة".