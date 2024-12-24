دخل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (78 عاما) المستشفى اليوم الاثنين بسبب إصابته بحمى، حسبما قال نائب رئيس مكتبه أنجيل أورينا.
واوضح أنجيل أورينا في تصريح له، "دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى".
وأضاف "هو في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".
وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أن وضعه ليس خطيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى لإصابته بالحمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.