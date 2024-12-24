الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى لإصابته بالحمى

دخل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (78 عاما) المستشفى اليوم الاثنين بسبب إصابته بحمى، حسبما قال نائب رئيس مكتبه أنجيل أورينا.

واوضح أنجيل أورينا في تصريح له، "دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى".

وأضاف "هو في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أن وضعه ليس خطيرا.