شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من البروفة الأخيرة لفرقة الموسيقى العربية للتراث قبل حفلتها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت فرقة الموسيقى العربية للتراث البروفة النهائية لها داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلى بمشاركة نجوم الفرقة ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، أسماء كمال، محمد شوقى، رضوى سعيد، أحمد صبرى، حنان الخولى، قبل حفلها غدًا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الذى سيقام على مسرح معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساء.



نهى حافظ فى بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث نهى حافظ فى بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة الموسيقى العربية للتراث



الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.