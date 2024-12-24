الامارات | عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي ميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان، الفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.