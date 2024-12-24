الامارات | "جامعة محمد بن راشد للطب" تعزز تعاونها مع معهد "فورسايث" الأمريكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مذكرة تفاهم مع معهد "فورسايث" التابع للجمعية الأمريكية لطب الأسنان، أحد المعاهد البحثية الرائدة في بوسطن بالولايات المتحدة، بهدف تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي في مجال صحة الفم والأسنان.

جرى ذلك خلال زيارة قام بها وفد من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بمؤسسات أكاديمية رائدة لاستكشاف فرص التعاون وتوسيع آفاق الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وتتيح المذكرة للطرفين التعاون على مشاريع بحثية مشتركة وبرامج تبادل طلابية، بهدف معالجة القضايا المتعلقة بصحة الفم والارتقاء بالرعاية الصحية للأسنان، إلى جانب تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين الطرفين.

وقالت البروفيسورة منال الحلبي عميدة كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، إن التعاون مع معهد "فورسايث" يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الكلية للارتقاء بالبحث والتعليم في مجال صحة الفم، إذ توفر مذكرة التفاهم فرصا قيّمة للتعاون وتبادل المعرفة مع المعهد، ودفع عجلة البحث والتكنولوجيا في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز الرعاية الخاصة بصحة الفم والأسنان .

وأوضح الدكتور وينيوان تشي المدير التنفيذي لمعهد "فورسايث" أن المعهد يوفر منظومة عالية الكفاءة لتطوير التكنولوجيا الخاصة بمجال صحة الفم، منوها بتوقيع هذه المذكرة مع "دبي الصحية"، للاستفادة من هذه المنظومة المتقدمة، وتعزيز الجهود المشتركة عالمياً نحو الارتقاء بالابتكار والبحوث في مجال صحة الفم.