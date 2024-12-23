شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تراجع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

السلع المعمرة في أمريكا

توقعات سابقة بارتفاع الطلب

الاستثمارات في الآلات

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، تراجع الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.وأوضحت أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال نوفمبر بنسبة 1.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال أكتوبر وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق عليه بنسبة 0.3% وفقا للبيانات الأولية.جاء هذا التراجع الأكبر من المتوقع للطلب على السلع المعمرة على خلفية التراجع الحاد للطلب على معدات النقل بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% خلال أكتوبر.ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يتراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال أكتوبر.في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بعد استبعاد معدات النقل بنسبة 0.3%، وتراجع الطلب على المنتجات المعدنية المشغولة وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات.وجاء ذلك مقابل ارتفاع الطلب على الآلات والمعادن الأساسية والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية وقطع غيارها.في الوقت نفسه أشار تقرير وزارة التجارة إلى أن الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، مع استبعاد الطائرات وهو مؤشر رئيسي على إنفاق الشركات ارتفع أيضا بنسبة 0.7% خلال نوفمبر بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال أكتوبر.وارتفع تسليمات هذه الفئة من المنتجات والتي تعد مصدرًا لبيانات الاستثمارات في الآلات في إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% خلال الشهر السابق.وشهد أكتوبر نمو الطلب على السلع المعمرة وجاء بأقل من التوقعات، وارتفع خلال أكتوبر بنسبة 0.2% بعد تراجعه بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/ يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.حينها توقع المحللون ارتفاع الطلب بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، بعد تراجعها خلال سبتمبر بنسبة 0.7%.وارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال أغسطس، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بعد استبعاد معدات النقل بنسبة 0.2% خلال الشهر سبتمبر.