لعبة The First Berserker: Khazan.. رحلة ملحمية وتجربة قتالية مثيرة

الدمام - شريف احمد - يُجري فريق تطوير لعبة الأكشن "The First Berserker: Khazan"، اختبار طور لعب سهل لرؤية إمكانية تقديمه في اللعبة التي يكون التحدي فيها صعبًا.ومن المقرر إصدار اللعبة في 27 مارس المقبل على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلية، مع رغبةالفريق في تشجيع المزيد من اللاعبين على خوض هذه التجربة مع طور اللعب السهل.The First Berserker: Khazan، هي لعبة تقمص أدوار مثيرة، تدور أحداثها في قارة "Arad" وتستكشف القصة غير المروية لـ Khazan، وفقًا لمنصة "steam".سيختبر اللاعبون رحلة "خازان" الأسطورية بشكل مباشر بينما يتقنون آليات القتال المعقدة والمثيرة والمعارك الإستراتيجية التي تجعل قصته الملحمية تنبض بالحياة.وتتميز المعارك بالصعوبة، بينما توفر الانتصارات التي تم تحقيقها بشق الأنفس إحساسًا عميقًا بالإنجاز، مما يتيح للاعبين تجربة قتالية مثيرة.وجرى تصميم بأسلوب اللعبة ثلاثي الأبعاد، وتمت إعادة تصور قارة أراد من خلال مزيج مذهل من الفن المظلل والأنسجة الواقعية، مما يوفر تجربة حية وغامرة.ويستخدم "خازان" مجموعة واسعة من الأسلحة بمهارة لا مثيل لها، بما في ذلك الأسلحة المزدوجة والرماح والسيوف،ويمكن للاعب جمع هذه الأسلحة وترقيتها، بالإضافة إلى قطع مختلفة من الدروع، وإكمال مجموعات العتاد لتطوير أسلوب قتالي مميز.ويأتي كل سلاح مزودًا بمجموعة متنوعة من المهارات التي يمكن دمجها لإنشاء أسلوب قتال خاص بك تمامًا، واستمتع بتجربة اللعب التي تكافئ الإستراتيجية والإبداع.