شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 22-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-12-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وجولدن تكس للأصواف، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وتنمية للاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.4 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 6.36%، واستحوذت المؤسسات على 19.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 8989 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 615 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 5 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 430.2 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2800 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركتا مصر بني سويف للأسمنت، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 14 ألف سهم، 107.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر بني سويف للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد عدد 2000 سهم، 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 155.5 ألف سهم.

صفقات

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم سعيد بن عوضه بن سعيد العسيري عدد 4 ملايين سهم بسعر 1.85 جنيه بقيمة 7.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.2% إلى 12.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وفي نفس الشركة، باع المساهم ياسر الملواني، عدد 5.7 مليون سهم بسعر 1.85 جنيه بقيمة 10.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 9.973% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما اشترى المساهم صالح بن علي بن سعود الصقري عدد 645.7 ألف سهم بسعر 1.85 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.894% إلى 6.019% ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة اراب للتنمية والاسثمار العقاري، شراء المساهم أشرف كمال جبرة يوسف عدد 739.1 ألف سهم بسعر 1.0749 جنيه بقيمة 7.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.175% إلى 5.227%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم أشرف كمال جبرة يوسف عدد 213 ألف سهم بسعر 2.6 جنيه بقيمة 555.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.234% إلى 8.6849%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

القلعة

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة، نجحت في إنهاء عملية إعادة هيكلة كل من الديون الرئيسية والثانوية للشركة، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024، من خلال سداد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك كجزء من جدول سداد الدين الرئيسي، كما سددت 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين، يتضمن 197 مليون دولار كسداد لأصل القرض و36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم، كما تم سداد مبلغ 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك انخفض صافي الدين الرئيسي إلى 363 مليون دولار نزولًا من 2.35 مليار دولار.

وتوقعت الشركة، أن يتم سداد القرض الرئيسي للشركة بالكامل بحلول ديسمبر 2025، أما الدين الثانوي يبلغ 751 مليون دولار، ومن المتوسع سداد هذا الدين بالكامل بحلول عام 2030.



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