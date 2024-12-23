شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة شرطي أمريكي سابق سرّب معلومات لزعيم جماعة متطرفة والان نبدء بالتفاصيل

جماعة براود بويز

تنظيم يميني متطرف

قيادات وأعضاء تنظيم براود بويز

الدمام - شريف احمد - أدين شرطي أمريكي متقاعد في العاصمة واشنطن، اليوم الاثنين، بتهمة الكذب أمام السلطات بشأن تسريب معلومات سرية إلى زعيم جماعة يمينية متطرفة تحمل اسم "براود بويز".وأدانت المحكمة الشرطي السابق شاين لاموند بإعاقة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة خلال إجراءات محاكمته بدون هيئة محلفين.ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 3 أبريل المقبل، بعد إدانة لاموند بأربعة اتهامات منسوبة إليه.وأدين لاموند بتسريب معلومات إلى زعيم جماعة براود بويز السابق إينريك تاريو عندما كان رهن التحقيق فيما يتعلق بحرق لافتة تخص حركة "حياة السود مهمة".وقبل فترة عاد تنظيم براود بويز إلى الواجهة بعد المحاولات الفاشلة التي قام بها لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل الأخيرة، التي هُزم فيها دونالد ترامب أمام جو بايدن.وهذا التنظيم يميني متطرف، ويملك أكثر من 150 فرعًا في 48 ولاية أمريكية، ومؤسسه هو الكندي البريطاني غافين ماكينز عام 2016.وتقتصر عضويته على الذكور البيض من المعادين لليسار والإسلام والهجرة، وانجذب التنظيم بسبب ميوله المتشددة إلى ترامب وبرنامجه السياسي "القومي المتشدد"، بحسب رويترز.كما عرض التنظيم اليميني المتطرف نفسه كقوة حماية غير رسمية لدونالد ترامب.في عام 2023 حكم قاض أمريكي بالسجن 18 عاما على إيثان نوردين وهو أحد قيادات جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، لدوره في اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير عام 2021.هيئة المحلفين أدانت نوردين بالتآمر بهدف التحريض وبجرائم أخرى، وتعد فترة عقوبته من أطول الفترات في قضية الهجوم على الكونغرس.وقتذاك أصدر أيضا القضاء الأمريكي، حكما بالسجن 17 عاما بحق جو بيغز الذي تولى قيادة جماعة "براود بويز" في ولاية فلوريدا، وأسهم باقتحام الكابيتول.وعن حادثة الاقتحام ذكرت وسائل إعلام أمريكية حينها، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رفع دعوى قضائية لمنع الكشف عن الوثائق التي طلبتها لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول.