تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Xiaomi 15 Ultra بشاشة مخصصة وإعدادات متطورة في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على هاتف Xiaomi 15 Ultra المرتقب من شاومي، وتؤكد تلميحات جديدة على أن هذا الإصدار يأتي بشاشة مخصصة وإعدادات متقدمة في الكاميرة.

تتنافس الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق إصدارات Ultra من الهواتف الذكية، والتي تتضمن مواصفات أعلى مقارنة بالإصدارات الأخرى.

ويعد Xiaomi 15 Ultra من أبرز الإصدارات المتوقع إطلاقها العام المقبل، والذي شغل عدد من التسريبات بالفعل في الفترة الأخيرة.

وهو أحد الهواتف المميزة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، إلا أن الترقية الأبرز في هذا الإصدار مقارنة بالإصدارات الأخرى من السلسلة ستكون في الشاشة.

ولقد أطلق إصدار 15 Pro في الأسواق بحجم شاشة 6.73 إنش، وأبعاد تحاكي إصدار Ultra السابق وأيضاً نفس دقة العرض 1440 بيكسل.

وتشير التسريبات إلى أن إصدار Ultra القادم يضم شاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض 1.5K، على أن تتميز اللوحة بتعتيم PWM بمعدل 4320Hz، مع تقنية جديدة لحماية العين والتي تعرف ب “circular polarized light”.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن 15 Ultra لن يأتي بشاشة OLED مزدوجة، إلا أنه يضم طبقة زجاجية معززة بالسيليكون لتعزيز متانة ومقاومة الشاشة، لذا من المتوقع أن تدعم شاومي الهاتف بزجاج “Dragon Crystal” الجديد والمطور من شاومي.

أيضاً يأتي الهاتف بنفس إعدادات الكاميرة التي قدمت في الإصدار السابق إلا أن الإصدار الجديد يأتي بغطاء مضاد للإنعكاسات، مع عدد من فلاتر ND، وضوء أكثر سطوعاً لإلتقاط أدق التفاصيل في الصور ودعم الهاتف بترقية أعلى في الكاميرة الخلفية مقارنة بهاتف iPhone 15 Ultra.

المصدر