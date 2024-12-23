تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 17 Air ب 4 من المميزات الحصرية لهذا الإصدار!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد التصميم النحيف نقطة التسويق الأولى لهاتف iPhone 17 Air المرتقب من ابل، إلا أن أحدث التفاصيل تكشف عن مميزات حصرية لهذا الإصدار مقارنة بهواتف iPhone 17 Pro العام المقبل.

تتمتع إصدارات Pro وPro Max غالباً بالتصميم والمواصفات الأعلى بين هواتف الأيفون، إلا أن العام المقبل يأتي بمنافسة أكبر لجذب قاعدة المستخدمين لإصدار ابل الجديد17 Air، ونكشف في السطور القادمة على تفاصيل أكثر حول مميزات قد تعزز من مبيعات هذا الإصدار.

تصميم فائق النحافة

أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على تصميم هاتف Air الفائق النحافة، وتشير التسريبات على أنه سيكون أنحف هواتف الأيفون على الإطلاق، وتوضح التفاصيل التي جاءت حتى الآن أن هذا الإصدار يأتي بتصميم أنحف بنسبة 25% مقارنة بإصدارات Pro الحالية.

ولقد كان هاتف iPhone 6 أنحف هواتف الأيفون حتى الآن، حيث تميز هذا الإصدار بسماكة 6.9مم، بينما يأتي 17 Air بسُمك يتراوح بين 6 إلى 6.5مم.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن التصميم النحيف المميز لهذا الإصدار سيؤدي إلى تضحية ابل بعمر البطارية، وأيضاً خفض إعدادات الكاميرة.

حجم الشاشة

قدمت ابل هاتف iPhone 16 Pro بحجم 6.3 إنش في الشاشة، بينما تميز هاتف Pro Max بحجم 6.9 إنش، ومن المتوقع أن تتبنى ابل نفس حجم الشاشة في الجيل القادم من هواتف 17 Pro.

ويأتي iPhone 17 Air بالإختيار المتوسط بين حجمي الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل تدعم الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش، وهو حجم كبير بشكل كافي ليتفوق على إصدار Max، لجذب قاعدة المستخدمين التي تفضل الحجم الأكبر في شاشة هواتف الأيفون.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن تصميم هذا الإصدار الذي يجمع بين التصميم النحيف والحجم الكبير للشاشة سيدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف بإستخدام يد واحدة.

سعر جيد

كانت هواتف iPhone Ultra الأعلى سعراً بين إصدارات ابل من هواتف الأيفون حتى الآن، ولقد تضاربت التفاصيل حول سعر هاتف 17 Air، إلا أن غياب بعض المواصفات المقدمة في إصدارات Pro سيدفع ابل في النهاية إلى دفع هذا الإصدار للأسواق بمستوى تسعير جيد.

شريحة مودم 5G المطورة من ابل

تشير التسريبات إلى خطط ابل لدعم هواتف iPhone 17 Pro وPro Max بشريحة مودم 5G المطورة من كوالكوم والتي قدمت في الجيل الحالي من هواتف الأيفون، بينما تتجه ابل لدعم iPhone 17 Air بأول شريحة مودم مطورة من ابل، والتي تأتي بمستوى أقل من شريحة كوالكوم، إلا أنها تقدم لهواتف الأيفون بعض الإمكانيات أيضاً.

ويوضح المحلل “Mark Gurman” أن شريحة مودم 5G المطورة من ابل ستدعم الشركة في خلق تكامل بين الشريحة ووحدة المعالجة بسلاسة، مع إستكشاف أسرع لشبكات 5G، وأيضاً إستهلاك أقل للطاقة، إلى جانب دعم الأجهزة في الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

يذكر أن إصدار Air لن يكون أول إصدارات ابل المميزة بشريحة المودم الجديدة، حيث تخطط ابل لدفع الشريحة في هاتف iPhone SE 4 الذي ينطلق للأسواق في النصف الأول من العام المقبل.

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