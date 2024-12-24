شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع كبير في أسعار اشتراك X PREMIUM+ في الولايات المتحدة وأسواق أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة التدوين المصغر X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) أنها رفعت سعر اشتراكها المتميز في العديد من الأسواق، وقد تم تعديل اشتراكها من الدرجة الأولى، وهو X Premium+، والولايات المتحدة هي واحدة من الأسواق الأكثر تضررًا من هذا التغيير حيث ارتفع سعر الاشتراك بنحو 40%.

وتستشهد منصة التواصل الاجتماعي بعدة أسباب لهذا القرار، بما في ذلك تجربة "خالية تمامًا" من الإعلانات وميزات جديدة أخرى.

ارتفاع سعر X Premium+

في منشور على المدونة، أوضحت X بالتفصيل مراجعة سعر اشتراكها Premium+، سيتعين على المشتركين الجدد دفع الأسعار المنقحة بدءًا من يوم اشتراكهم، بينما سيتم فرض رسوم على المستخدمين الحاليين الذين تبدأ دورة الفوترة الخاصة بهم قبل 21 يناير 2025، بالسعر الحالي.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تطبيق مراجعة السعر في دورة الفوترة الأولى بعد ذلك التاريخ، وتقول المنصة أن زيادات الأسعار ستختلف، اعتمادًا على المنطقة والضرائب المعمول بها وطرق الدفع.

في الولايات المتحدة، كان سعر اشتراك X Premium+ مدرجًا سابقًا عند 16 دولارًا للخطة الشهرية (عند الاشتراك من واجهة ويب) وكان سعر الاشتراك السنوي 168 دولارًا، وبعد مراجعة السعر، سيكلف الآن 22 دولارًا شهريًا و229 دولارًا سنويًا.

ويؤثر ارتفاع الأسعار أيضًا على أسواق أخرى مثل كندا والاتحاد الأوروبي ونيجيريا وتركيا.

لماذا التغيير

تستشهد منصة التدوين المصغر الخاصة بإيلون ماسك بعدة أسباب وراء مراجعة الأسعار، وتؤكد أن اشتراك X Premium+ أصبح الآن خاليًا تمامًا من الإعلانات، وعلاوة على ذلك، فهو يوفر دعمًا ذا أولوية أعلى والوصول إلى نماذج Grok AI المتطورة.

كما يقدم X Radar - أداة بحث جديدة تمكن المستخدمين من مراقبة الكلمات الرئيسية وتصور الاتجاهات من خلال الرسوم البيانية للأنشطة اليومية والحصول على إحصائيات حول عدد المشاركات من الاستعلامات، ويدعم X Premium+ أيضًا برنامج المبدعين الذي يربط الأرباح بالقيمة الإجمالية التي يجلبونها إلى X، وليس مرات ظهور الإعلانات، ويُزعم أن التسعير المنقح للاشتراك يعكس هذه التغييرات الجديدة.