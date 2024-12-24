بيانات رسمية أظهرت تحوّل كوريا الجنوبية إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"

أظهرت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية، أن البلاد أصبحت "مجتمعا فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 20% من سكانها 65 عاما أو أكثر، وهو منحى ديموغرافي قاتم مدفوع بمعدل مواليد منخفض بشكل مثير للقلق.

وسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا معدل 0,7 ولادة فقط لكل امرأة في أواخر العام الماضي، وهو من أدنى معدلات المواليد في العالم وأقل بكثير من معدل الإحلال البالغ 2,1 ولادة اللازم لتجدد المجتمع.

يعني ذلك أن عدد سكان كوريا الجنوبية يتقلص بسرعة مع تقدمهم في السن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر "يمثلون 20% من 51,2 مليون مواطن مسجل، ويبلغ عددهم عشرة ملايين"، ما يجعل كوريا الجنوبية "مجتمعا فائق الشيخوخة" على غرار اليابان وألمانيا وفرنسا.

كما يعني أن عدد السكان المسنين تزايد بأكثر من الضعف منذ عام 2008، عندما كان عددهم أقل من خمسة ملايين، وفق وزارة الداخلية.

وأظهرت البيانات أن الرجال يشكلون 44% من فئة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.

وتنفق الحكومة الكورية الجنوبية مليارات الدولارات لتشجيع المواطنين على إنجاب مزيد من المواليد، وصارت تعرض تقديم إعانات لتجميد البويضات.

ولكن هذه الجهود فشلت في تحقيق النتائج المرجوة، ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى 39 مليون نسمة بحلول عام 2067، وسيكون عندها متوسط أعمار السكان 62 عاما.