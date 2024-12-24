وزير الخارجية السوري: سنؤمن عودة عزيزة لكل مهجَّر وسوريا ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي

اعتبر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، أن "الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد". وأعلن "أننا سنؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته"، وقال "بوصلتنا في سوريا الجديدة تمثيل بلدنا بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا والدفاع عن قضاياهم". وشدد وزير الخارجية السوري على أن "سوريا ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة". وزارت وفود دولية دمشق خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي كانت أبرزها وفود أميركا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، قطر وتركيا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

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