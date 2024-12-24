الجزيرة: مسيرة إسرائيلية استهدفت للمرة الثانية اليوم موقعا في مخيم نورشمس شرقي طولكرم

أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت للمرة الثانية اليوم موقعًا في مخيم نورشمس شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 3 فلسطينيين بينهم سيدة في قصف إسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية.