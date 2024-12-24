ترامب: قرار بايدن تخفيف حكم الاعدام بحق 37 محكوما خطوة لا معنى لها

انتقد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، "قرار الرئيس الاميركي جو بايدن تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة من القضاء الأميركي الفدرالي بحق 37 سجينا، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديموقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام".

وقال"خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك"، معتبرا أن "لا معنى لهذه الخطوة. أقارب وأصدقاء (الضحايا) أصيبوا بصدمة أكبر. لا يصدقون ما يحدث!".

جاءت تصريحات دونالد ترامب بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته أمس تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكوما.