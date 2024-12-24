تجمّع المئات في كنيسة المهد في بيت لحم وحرب غزة تخيّم على أجواء الميلاد

تجمّع المئات في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم الفلسطينية لإحياء عيد الميلاد وسط أجواء قاتمة للعام الثاني على التوالي في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة.

وللسنة الثانية، لم توضع أي زينة في المكان في غياب السياح والحجاج الذين كانوا يتوافدون إلى بيت لحم في أعياد الميلاد في الماضي، وهي مظاهر تعكس أجواء الحزن السائدة في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وفي ساحة المهد في وسط المدينة الفلسطينية حيث الكنيسة، كسرت مجموعة من الكشافة الصمت الذي ساد خلال الصباح.

وكُتب على لافتة حملها أحدهم "يريد أطفالنا بأن يلعبوا ويضحكوا" و"أوقفوا الإبادة في غزة الآن".

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطوان سلمان لفرانس برس "هذا العام قلصنا طقوس الفرح، نريد التركيز على الواقع الفلسطيني ونظهر للعالم أن فلسطين لا تزال تعاني من الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تعاني من الظلم".

لكن الصلوات، بما فيها قداس منتصف الليل الذي تعرف به الكنيسة، ستقام بحضور بطريرك اللاتين للكنيسة الكاثوليكية. إلا أن الاحتفالات سترتدي طابعا دينيا بخلاف الاحتفالات التي كانت تشهدها المدينة في الماضي.