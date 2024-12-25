شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21.. هل الوقت ملائم للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل المستهلك عن موعد شراء الذهب فى مصر، عقب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ويعتبر سعر الذهب اليوم فى مصر ملائم للشراء عقب هبوط سعر جرام الذهب فى مصر، وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024.

ومع افتتاح بورصة الذهب فى العالم، يتغير سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، وسط توقعات بعودة صعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بعد الهبوط الملحوظ بختام تعاملات أمس الثلاثاء.



سعر الذهب الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.



توقعات سعر الذهب فى مصر اليوم، تشير إلى اتجاه صعودى فى حالة تعافى سعر الذهب العالمى عقب هبوط الأوقية قرب 2600 دولار.

يتوقع سيتي بنك أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.