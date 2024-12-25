شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف اليوم حرس الحدود بحثا عن رد الاعتبار فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile لهذا الموسم.

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود سلبيا مع المصرى البورسعيدى في نفس الجولة.



يتسلح حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بمعنويات اللاعبين بعدما قدموا أداء مميزا أمام بيراميدز في اللقاء الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة رد الاعتبار أمام الحرس بعد الهزيمة أمامه في كأس رابطة الأندية، وشدد على ضرورة استغلال الفرص لخطف النقاط الثلاثة التي ستدفع بالفريق لاندية القمة.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

في المقابل، حذر محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، اللاعبين من خطورة مهاجمى الإسماعيلي في التحولات الهجومية، مطالبا اللاعبين بضرورة غلق المساحات واستغلال كل الهجمات التي تتيح لهم من أجل اقتناص الفوز في الإسماعيلي.



ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.