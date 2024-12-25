شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت فاركو اليوم فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق فاركو على استاد 30 يونيو، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل بيراميدز مع الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما خسر فاركو أمام زد يهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويسعى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تصحيح المسار بعد العقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين والجهاز الفنى على خلفية النتائج السيئة، وطالب اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصار لمواصلة المنافسة على البطولة والمركز الأول، خاصة بعدما تعرض الفريق للهزيمة من المصري والتعادل من الإسماعيلى، وهدد المقصرين بوضعهم على دكة البدلاء الاستعانة بلاعبين بدلا منهم.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

في المقابل، يأمل أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، في العودة للإسكندرية بنتيجة إيجابية ووقف نزيف النقاط يعد الخسارة من زد، وطالب اللاعبين لغلق المساحات أمام نجوم بيراميدز واستغلال الهجمات المرتدة لخطف المباراة والنقاط الثلاثة.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.