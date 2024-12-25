تكنولوجيا: Netflix ترفع دعوى قضائية ضد Broadcom لانتهاك براءات اختراع الآلة الافتراضية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت Netflix دعوى قضائية ضد شركة Broadcom، متهمةً إياها، من خلال شركتها التابعة VMware، بانتهاك براءات اختراع تتعلق بالأجهزة الافتراضية. وتدعي Netflix أن Broadcom وVMware قد انتهكتا خمس براءات اختراع.

وفقًا لما ذكرته رويترز، رفعت Netflix الدعوى في محكمة مقاطعة كاليفورنيا ضد Broadcom وVMware، متهمة إياهما بانتهاك براءات اختراع تتعلق بالأجهزة الافتراضية (VM).

وتشمل البراءات الخمس (424، 707، 891، 893، 122) تقنيات تتعلق باستخدام وحدة المعالجة المركزية في الأجهزة الافتراضية، بالإضافة إلى إعداد الأجهزة الافتراضية على الأجهزة المادية.

في الدعوى، أكدت Netflix أن Broadcom “تتحمل المسؤولية عن جميع الانتهاكات”، حيث تعتبر VMware شركة تابعة لها. كما زعمت أن VMware قد بنت سمعتها “من خلال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية للآخرين”.

استهدفت Netflix حلول VMware السحابية على AWS، وكذلك خدمات Azure، Alibaba Cloud، Google Cloud، Oracle، وIBM، بالإضافة إلى “المنتجات والخدمات المستندة إلى vSphere”.

وطالبت Netflix المحكمة بـ “منح تعويضات” عن الانتهاك “إما بمفردها أو بالاشتراك مع VMware، بما في ذلك الفوائد”. يذكر أن Broadcom قد استحوذت على VMware في نوفمبر من العام الماضي مقابل 69 مليار دولار.

ومن المقرر أن تتواجه Netflix وBroadcom في يونيو 2025 في قضية قانونية أخرى، حيث اتهمت Netflix Broadcom بانتهاك براءات اختراع بث الفيديو الخاصة بها.

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