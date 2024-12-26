وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه "حاكم" كندا، قائلا إنه في حال أصبحت كندا "ولايتنا الرقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60٪" و"سوف تتضاعف أعمالها على الفور".
وفي تصريحات بمناسبة عيد الميلاد، كرر ترامب مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، مشيرا إلى أن الصين تمارس نفوذا "غير قانوني" على الممر المائي الهام بينما اشنطن تصرف مليارات الدولارات على "صيانة" القناة، دون أن سكون بإمكانها التدخل في "أي شيء" على الإطلاق.
وفي تصريح، أعلن عن اختياره كيفن مارينو كابريرا سفيرا لدى بنما، "الدولة على قناة بنما التي تنهبنا أكثر مما يمكن أن تحلم به".
وهنأ بالعيد في إحدى التصريحات من وصفهم "باليساريين المتطرفين المجانين الذين يحاولون باستمرار عرقلة نظام محاكمنا وانتخاباتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اقترح جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51 وكرر مطالبته بالسيطرة على قناة بنما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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