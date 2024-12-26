شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: مصر تعمل دائماً على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى إن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني ثابت، سواء من خلال الدعم السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية، بعد كل تصعيد أو عدوان على غزة، كانت مصر تقوم بفتح معبر رفح لتوفير المساعدات العاجلة، كما تعمل على جهود التهدئة بين الأطراف لتجنب المزيد من الخسائر.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن مصر تعمل دائماً على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، من خلال دعم القطاع الصحي، إرسال المواد الغذائية والطبية، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد الحروب المتكررة، مشددا على أنه في كل هذه الأزمات، يظل موقف مصر مبدئي يعتمد على حماية الأشقاء والحفاظ على استقرار المنطقة العربية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم القضايا العربية.

وأكد أن دور مصر فى مساعدة الأشقاء في الأزمات، دور تاريخى وراسخ يعتمد على مبادئ الأخوة العربية والتضامن الإقليمي.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تواصل جهودها التي لم ولن تتوقف يوما، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.