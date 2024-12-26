شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب مثمنة الإفراج عن 54 سيناوى: المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة الجميع فى بناء وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب، القرار الجمهورى الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، معتبرا أنها ستساهم بشكل كبير في ترسيخ وحدة الشعب المصرى، وإيصال رسالة بأن دور أبناء سيناء فى الحرب على الإرهاب مقدر ومعتبر.

وقال وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن رغبة القيادة السياسية في انخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص، يأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويصب فى بناء مجتمع يقوم على أكتاف أبنائة جميعاً ليواجهوا التحديات التى تحيط الوطن بكل قوة وشجاعة.

وأشاد وكيل دفاع النواب باستجابة فخامة الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة.

ولفت "المصرى" علي أن الدور الوطني الكبير لأبناء سيناء لن ينساه التاريخ، مشيدا بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد علي ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم و إعداد برامج تأهيلية ، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واستطرد وكيل دفاع النواب قائلا: أول الغيث قطرة وان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجه ولحمة وتوحد من جميع أطياف المجتمع ، وقرارات تهدف إلي تعزيز مشاركه جميع المصريين فى بناء وطنهم.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمى، منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى أصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.