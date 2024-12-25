تكنولوجيا: OnePlus 13 بتصميم جلد نباتي وشاشة مسطحة بلمسة منحنى جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إطلاقه في شهر يناير، قدمت OnePlus بعض التفاصيل الإضافية حول هاتف OnePlus 13، بما في ذلك نوع جديد من الجلد النباتي وكيف أن شاشته المسطحة تحتوي على “منحنى صغير” حول حوافها.

وفي حديثه إلى Android Central، أكد Ryan Ruan، رئيس مركز التصميم الصناعي في OnePlus، بعض التفاصيل المتعلقة بالتصميم الذي يركز بشكل كبير على تحسين تجربة المستخدم.

أوضح Ruan أن OnePlus 13 تم تصميمه ليشعر بأنه “أفضل في يدك من أي هاتف آخر”، مشيرًا إلى الحواف المسطحة وانتقالها السلس بين اللوحة الخلفية والزجاج الأمامي.

أما بالنسبة للوحة الخلفية، فقد جاءت هذا العام بتشطيبات متعددة. واحدة من هذه التشطيبات هي “أزرق منتصف الليل”، وهو جلد نباتي مصنوع من الألياف الدقيقة. وفقًا لـ Ruan، تم تصميم اللمسة النهائية لتوفير “قبضة تشبه الجلد الطبيعي دون المساس بالأناقة أو الاستدامة”.

يتميز هذا الجلد النباتي بملمسه الأكثر نعومة مقارنة بالأنواع الأخرى، كما يحافظ على متانته دون التأثير على سرعة الشحن اللاسلكي.

فيما يتعلق بالشاشة، يُعتبر OnePlus 13 أول جهاز يأتي بشاشة مسطحة بالفعل، ولكنها ليست مسطحة تمامًا كما في أجهزة iPhone أو Pixel أو Samsung Galaxy.

بدلاً من ذلك، توجد “منحنيات صغيرة” حول الجوانب الأربعة للشاشة، وهو ما يتيح إحساسًا أفضل عند الإمساك بالجهاز بفضل الحواف غير الحادة. كما يزيد هذا التصميم من متانة الجهاز بفضل مقاومته الأفضل للسقوط، وذلك بفضل الزجاج المنحني.

ومع ذلك، لا يستخدم الزجاج “غوريلا”، بل هو “واقي سيراميك” مخصص معزز ببلورات النانو، مما يجعل الجهاز مقاومًا للسقوط بشكل أفضل بمقدار الضعف مقارنة بالأنواع التقليدية.

تشير المقابلة أيضًا إلى أن OnePlus 13 يتمتع بتوزيع وزن بنسبة 50/50، ما يعني أنه عند وضع الجهاز بإصبعك على شعار OnePlus، لن يميل الجهاز بأي شكل من الأشكال – إنه متوازن بشكل مثالي.

كما تم التأكيد على أن الهاتف حصل على تصنيفي “IP68 وIP69” لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى بطارية سيليكون بسعة 6000 مللي أمبير. ومن المقرر إطلاق OnePlus 13 عالميًا في 7 يناير.

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