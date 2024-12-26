شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام المصرى اليوم الخميس فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. 1_أرقام الاهلى والمصرى فى الدورى



يملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

2_أخر ظهور للأهلى والمصرى فى الدورى

وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود فى الجولة الخامسة للمسابقة.

وشهد أخر ظهور للأهلى فى بطولة الدورى المصرى تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.

استعاد الأهلى ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائرى، فى دورى أبطال أفريقيا بعدما فشل فى التأهل لنهائى بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكى الأسبوع الماضى بالعاصمة القطرية الدوحة.

3_الاهلى يتفوق على المصرى البورسعيدى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.53 مليون يورو.

4_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 136 مباراة، فاز فى 96 لقاءً وتعادل فى 26 مباراة، وتلقى 14 هزيمة، وسجل لاعبوه 256 هدفا وتلقت شباكهم 83، وخرج بشباك نظيفة فى 77 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

5_تاريخ مواجهات الأهلى والمصرى البورسعيدى

152 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 127 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 90 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصرى من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 237 هدفاً فى شباك المصرى، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصرى، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصرى.

انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والمصرى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله كهربا.