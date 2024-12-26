شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الاتحاد السكندرى 83-80 ويتوج بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق كرة سلة الأهلى رجال بلقب دورى المرتبط، بالفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 83-80 في إياب نهائي دورى السلة الذى يقام بصالة استاد القاهرة، لحسم بطل الدورى المرتبط في الموسم الجارى.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث فاز الاتحاد على الأهلى ذهابا بنتيجة 80-86 على مستوى مباراة الرجال، بينما فاز ناشئو الأهلى على نظرائهم زعيم الثغر بنتيجة 55-56، فى المواجهة الأولى قبل أن يفوز الأهلى أيضا 58-55.

وصعد الأهلى إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك فى مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا بناء على العدد المسموح، وفقا للموافقات الأمنية، وعن طريق شركة تذكرتى. وكان اتحاد السلة حصل على موافقات أمنية بحضور 2000 مشجع للمباريات النهائية بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وقال عمرو مصيلحي إن زيادة عدد الجماهير في حضور مباريات كرة السلة، بداية التطوير والتغيير في سياسة الاتحاد، والتي ترى أن الجماهير عامل أساسي في إنجاح أي حدث رياضي.

وطالب مصيلحي الجماهير بضرورة الالتزام بتوجيهات السادة المسئولين عن تأمين المباريات، وتنفيذ كافة تعليماتها من أجل الحفاظ على المنشآت وظهور كافة المباريات بالصورة التي تليق بالرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم الممكن من الدولة المصرية.