شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان العربى والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي اليوم، الأربعاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي الأزهرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى التربية الإسلامية والرياضيات، بينما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادتي التربية الإسلامية والعلوم، فيما يواصل طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم بمادتى اللغة العربية "ورقة ثانية " المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة ومادة الرياضيات، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحانهم فى مادتى اللغة العربية "ورقة ثانية" المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة، ومادة الهندسة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدة ضوابط منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح فى البعض الآخر دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تغيب فيها مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى فى الدور الأول مرتبطا بالمنهج الذى يتم تحديده لكل فصل دراسى بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثانى شاملا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول فى صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد فى الدورين الأول والثانى) دخول الامتحان فى العام التالى مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب. ( أما الطالب الباقى للإعادة فى بعض المواد فى الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد فى الدورين الأول والثانى فلا يحتسب عامه عام رسوب).