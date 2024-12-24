شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلينك تطلق 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس 21 قمرًا صناعيًا من سلسلة ستارلينك للإنترنت من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين وهبطت الصاروخ العائد على سفينة في البحر.

انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة الفضاء ستارلينك 13 منها يمكنها إرسال الخدمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا اليوم.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط له، حيث هبطت في المحيط الأطلسي بعد حوالي ثماني دقائق من إطلاقه على متن سفينة سبيس إكس بدون طيار.

كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الخامسة عشرة لهذا الصاروخ، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس ، وكانت ثماني من هذه الرحلات عبارة عن مهام ستارلينك.

وواصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 نقل 21 قمرا صناعيا من سلسلة ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، حيث سيتم نشرها بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

كان إطلاق ستارلينك صباح يوم الاثنين هو مهمة فالكون 9 رقم 129 لعام 2024، وقد تم تخصيص حوالي ثلثي هذه الرحلات لبناء كوكبة ستارلينك ذات النطاق العريض، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 6800 قمر صناعي نشط .